Сериал «Семья» – это корейская шпионская комедийная драма о необычной семейной паре. Эннис Блэк пытается построить идеальный быт, обустроить дом и сделать отношения с мужем счастливыми и гармоничными. Но она даже не догадывается, что ее благоверный – на самом деле секретный агент, ежедневно рискующий своей жизнью… По крайней мере, сам муж уверен, что Эннис об этом не догадывается! Но у этой женщины в рукаве немало припрятанных козырей. Ради мечты об образцовой семье она не остановится ни перед чем…