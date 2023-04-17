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Киноафиша Сериалы Семья

Семья (2023 - …)

Family
Год выпуска 2023
Страна Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал tvN
Продолжительность сериала 12 часов 0 минут
О чем сериал

Сериал «Семья» – это корейская шпионская комедийная драма о необычной семейной паре. Эннис Блэк пытается построить идеальный быт, обустроить дом и сделать отношения с мужем счастливыми и гармоничными. Но она даже не догадывается, что ее благоверный – на самом деле секретный агент, ежедневно рискующий своей жизнью… По крайней мере, сам муж уверен, что Эннис об этом не догадывается! Но у этой женщины в рукаве немало припрятанных козырей. Ради мечты об образцовой семье она не остановится ни перед чем…

В ролях
В ролях
Ким Нам-хи
Чан На-ра
Чхэ Джон-ан
Чан Хёк
Ли Сун-джэ
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «Семья»
Episode 1
Сезон 1 Серия 1
17 апреля 2023
Episode 2
Сезон 1 Серия 2
18 апреля 2023
Episode 3
Сезон 1 Серия 3
24 апреля 2023
Episode 4
Сезон 1 Серия 4
25 апреля 2023
Episode 5
Сезон 1 Серия 5
1 мая 2023
Episode 6
Сезон 1 Серия 6
2 мая 2023
Episode 7
Сезон 1 Серия 7
8 мая 2023
Episode 8
Сезон 1 Серия 8
9 мая 2023
Episode 9
Сезон 1 Серия 9
15 мая 2023
Episode 10
Сезон 1 Серия 10
16 мая 2023
График выхода новых серий
Сезоны
Семья - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 12 эпизодов
 
Кадры из сериала
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