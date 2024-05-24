Знаменитый психиатр Но Ён Вон живёт идеальной жизнью. Благодаря участию в популярном шоу её имя знает вся страна. Она замужем за преуспевающим хирургом, у супругов есть сын, который учится в старшем классе и уже готовится вступить во взрослую жизнь. Но в один момент её идеальный мир начинает рушиться. Совершенно случайно Ён Вон обнаруживает, что у мужа роман с другой женщиной, появление которой приводит к серии трагических событий. Чтобы найти ответы на интересующие вопросы и спасти свою семью от полного разорения, Ён Вон решает объединиться со своей экстравагантной свекровью, которая пишет детективные романы и обладает богатой фантазией.