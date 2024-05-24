Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Наш дом
Постер сериала Наш дом
Постер сериала Наш дом
Постер сериала Наш дом
Постер сериала Наш дом
Постер сериала Наш дом
Постер сериала Наш дом
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Оцените
7 постеров
Киноафиша Сериалы Наш дом

Наш дом (2024 - 2024)

Uri, jip 18+
Год выпуска 2024
Страна Южная Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 10 минут
Телеканал MBC
Продолжительность сериала 14 часов 0 минут

О чем сериал

Знаменитый психиатр Но Ён Вон живёт идеальной жизнью. Благодаря участию в популярном шоу её имя знает вся страна. Она замужем за преуспевающим хирургом, у супругов есть сын, который учится в старшем классе и уже готовится вступить во взрослую жизнь. Но в один момент её идеальный мир начинает рушиться. Совершенно случайно Ён Вон обнаруживает, что у мужа роман с другой женщиной, появление которой приводит к серии трагических событий. Чтобы найти ответы на интересующие вопросы и спасти свою семью от полного разорения, Ён Вон решает объединиться со своей экстравагантной свекровью, которая пишет детективные романы и обладает богатой фантазией.

В ролях
В ролях
Ким Хисон
Ли Джу-ён
Ли Джу-ён
Ли Хе-ён
Ким Нам-хи
Ёну
Ёну
Чон Гон-джу
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
6.7 IMDb
Написать отзыв
Сезоны
Наш дом - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2024, 12 эпизодов
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из сериал
Все началось с детских забав: собрали все игры по порядку с 1 по 3 сезон «Игры в кальмара»
Почему султан Сулейман отдал дочь за сына свинопаса? Такое могла потребовать у отца только Михримах
Эту секретную «Фантастическую четверку» вы точно не видели: Marvel сняла ее в 90-х и решила скрыть от людей
Наконец добрались до «Атаки титанов»? Тогда порядок просмотра вам пригодится — собрали все: от рекапов до OVA
Обнищал и взял в руки нож: новый фильм с Фронтменом из «Игры в кальмара» внезапно похож на... «Игру в кальмара» — но без тех самых кукол
«Почти забыл свою карьеру»: неизлечимо больному Брюсу Уиллису стало хуже — уже не ходит и почти не говорит
«Хотел дать аниматорам передышку»: когда выйдет 3-й сезон «Поднятия уровня» — есть 2 варианта, и один пугает
Новый Супермен рассказал, о какой роли до сих пор мечтает — она не из супергероики, но с фантастикой тоже связана
Новых «Бриджертонов» не получилось: 2 сезон «Буканьерок» — полный провал, и есть лишь одна причина досмотреть до финала
«Мадянов играл не по-детски»: за 30 лет до «Вампиров средней полосы» великий актер сыграл упыря-уголовника — и о фильме слышали 1,5 человека
Классика Линча и жесткий триллер с Брэдом Питтом: лучшие детективные фильмы последних десятилетий, которые точно заставят поломать голову
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше