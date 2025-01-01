Меню
О фильме
Расписание
Персоны
К сожалению, постер отсутствует
Человек завтрашнего дня
Человек завтрашнего дня
Untitled James Gunn DC film
Напомним о выходе в прокат
боевик
Страна
США
Год выпуска
2027
Производство
DC Studios, Warner Bros.
Другие названия
Untitled James Gunn DC film
Режиссер
Джеймс Ганн
В ролях
Дэвид Коренсвет
Изабела Мерсед
Рэйчел Броснахэн
Николас Холт
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
0.0
Оцените
0
голосов
Написать отзыв
Отзывы о фильме
Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
