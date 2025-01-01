Меню
Ханна Уэддингхэм
Награды
Награды и номинации Ханна Уэддингхэм
Hannah Waddingham
Награды и номинации Ханна Уэддингхэм
Золотой глобус 2024
Best Performance by a Female Actor in a Supporting Role on Television
Номинант
Золотой глобус 2022
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 2021
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Победитель
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024
Лучшее озвучивание персонажа
Номинант
Primetime Emmy Awards 2023
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2022
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Номинант
BAFTA 2024
Entertainment Performance
Номинант
Entertainment Programme
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2022
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2024
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2021
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
