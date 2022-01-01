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Вера Фишер
Vera Fischer
Киноафиша
Персоны
Вера Фишер
Вера Фишер
Vera Fischer
Дата рождения
27 ноября 1951
Возраст
71 год
Знак зодиака
Стрелец
Место рождения
Блуменау, Бразилия
Популярные фильмы
Клон
(2001)
0
Фильмография Вера Фишер
Жанр
Все
Драма
Мелодрама
Фантастика
Год
Все
2001
Все
1
Сериалы
1
Актриса
1
Клон
драма, мелодрама, фантастика
2001, Бразилия
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