Летисия Сабателла

«Что ты, трактор, чтобы тебя испытывать?!» Только знатоки «Девчат» пройдут этот каверзный тест без единой ошибки

Фанаты думали, что 6 июля вышел 3 сезон «Туалетного мальчика Ханако», но ошиблись: так когда ждать продолжения?

Попрощайтесь со «следаком» Брагиным: Иван Колесников в «Богах Кнорозова» предстанет в роли великого ученого (фото)

«Фильм намного лучше и сложнее книги»: «Интердевочка» Тодоровского сделала невозможное — но автор оригинальной повести с этим не согласен

Одна фраза Данелии на вручении «Оскара» заставила зал аплодировать стоя: вот что сказал режиссер

«Зимородок» отдыхает: осенью выходит турдизи, которому прочат статус нового хита — не терпится посмотреть

Сижу я в неволе, в темнице сырой — не про османских наложниц: вот как описывала гарем из «Великолепного» английская путешественница

Отличаете Рудика от Гоги и любите «Москва слезам не верит»? Тест из 6 вопросов покажет, как хорошо вы помните сюжет

Свежее аниме установило уникальный рекорд Netflix ровно за два дня: ни один хитовый фильм платформы так не смог за 18 лет

«Не более того»: лучшим фильмом Данелии Михалков считает вовсе не «Мимино» — в СССР были уверены, что картина станет «проходняком»