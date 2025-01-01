Меню
О персоне
Фильмография
Статьи
Летисия Сабателла
Letícia Sabatella
Киноафиша
Персоны
Летисия Сабателла
Летисия Сабателла
Letícia Sabatella
Дата рождения
8 марта 1972
Возраст
53 года
Знак зодиака
Рыбы
Место рождения
Белу-Оризонти, Бразилия
Популярные фильмы
7.1
Роман
(2008)
0.0
Клон
(2001)
Фильмография Летисия Сабателла
Жанр
Все
Драма
Мелодрама
Фантастика
Год
Все
2008
2001
Все
2
Фильмы
1
Сериалы
1
Актриса
2
7.1
Роман
Romance
мелодрама
2008, Бразилия
Клон
драма, мелодрама, фантастика
2001, Бразилия
Новости личной жизни Летисия Сабателла
