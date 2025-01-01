Меню
Летисия Сабателла
Летисия Сабателла Letícia Sabatella
Киноафиша Персоны Летисия Сабателла

Летисия Сабателла

Letícia Sabatella

Дата рождения
8 марта 1972
Возраст
53 года
Знак зодиака
Рыбы
Место рождения
Белу-Оризонти, Бразилия

Популярные фильмы

Роман 7.1
Роман (2008)
Клон 0.0
Клон (2001)

Фильмография Летисия Сабателла

Жанр
Год
Все 2 Фильмы 1 Сериалы 1 Актриса 2
Роман 7.1
Роман Romance
мелодрама 2008, Бразилия
Клон
Клон
драма, мелодрама, фантастика 2001, Бразилия
