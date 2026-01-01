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Лусиано Шафир
Luciano Szafir
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Лусиано Шафир
Лусиано Шафир
Luciano Szafir
Дата рождения
31 декабря 1968
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер
Место рождения
Сан-Паулу, Бразилия
Актерское амплуа
Герой триллеров
,
Актёр ужасов
,
Герой боевиков
Популярные фильмы
8.1
Клон
(2001)
4.7
Шары вверх
(0)
4.0
Самый страшный кошмар
(2006)
Фильмография Лусиано Шафир
4
Самый страшный кошмар
Nightmare Man
триллер, ужасы
2006, США
8.1
Клон
драма, мелодрама, фантастика
2001, Бразилия
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
4.7
Шары вверх
Balls Up
боевик, комедия, криминал
0, США
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Новости личной жизни Лусиано Шафир
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