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Лусиано Шафир
Лусиано Шафир Luciano Szafir
Киноафиша Персоны Лусиано Шафир

Лусиано Шафир

Luciano Szafir

Дата рождения
31 декабря 1968
Возраст
53 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер
Место рождения
Сан-Паулу, Бразилия

Популярные фильмы

Самый страшный кошмар
Самый страшный кошмар (2006)
4
Клон
Клон (2001)
0

Фильмография Лусиано Шафир

Жанр
Год
Все 2 Фильмы 1 Сериалы 1 Актер 2
Самый страшный кошмар 4
Самый страшный кошмар Nightmare Man
триллер, ужасы 2006, США
Клон
Клон
драма, мелодрама, фантастика 2001, Бразилия
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