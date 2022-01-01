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Лусиано Шафир
Luciano Szafir
Киноафиша
Персоны
Лусиано Шафир
Лусиано Шафир
Luciano Szafir
Дата рождения
31 декабря 1968
Возраст
53 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер
Место рождения
Сан-Паулу, Бразилия
Популярные фильмы
Самый страшный кошмар
(2006)
4
Клон
(2001)
0
Фильмография Лусиано Шафир
Жанр
Все
Драма
Мелодрама
Триллер
Ужасы
Фантастика
Год
Все
2006
2001
Все
2
Фильмы
1
Сериалы
1
Актер
2
4
Самый страшный кошмар
Nightmare Man
триллер, ужасы
2006, США
Клон
драма, мелодрама, фантастика
2001, Бразилия
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