Российский драматический сериал «Акушерка. Счастье на заказ» – это продолжение полюбившейся зрителям истории о жизни врача Татьяны Скворцовой. Она ежедневно помогает женщинам становиться матерями, но ее собственная личная жизнь все еще не устроена. В преддверии долгожданной свадьбы Таня с женихом отправляются на природу, но путешествие оборачивается катастрофой. Акушерка снова остается одна и ищет спасения в работе. Вскоре ей встречается обаятельный и заботливый доктор Зуев, вот только у него уже есть девушка.