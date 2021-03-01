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Киноафиша Сериалы Акушерка. Счастье на заказ
Акушерка. Счастье на заказ (2021 - 2021) Акушерка. Счастье на заказ 16+
Год выпуска 2021
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 55 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность 9 часов 10 минут
О чем сериал

Российский драматический сериал «Акушерка. Счастье на заказ» – это продолжение полюбившейся зрителям истории о жизни врача Татьяны Скворцовой. Она ежедневно помогает женщинам становиться матерями, но ее собственная личная жизнь все еще не устроена. В преддверии долгожданной свадьбы Таня с женихом отправляются на природу, но путешествие оборачивается катастрофой. Акушерка снова остается одна и ищет спасения в работе. Вскоре ей встречается обаятельный и заботливый доктор Зуев, вот только у него уже есть девушка.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Владимир Епифанцев
Владимир Епифанцев
Ирина Пегова
Ирина Пегова
Ярослав Бойко
Ярослав Бойко
Наталья Гудкова
Наталья Гудкова
Александр Макогон
Александр Макогон
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Акушерка. Счастье на заказ - Сезон 1 Сезон 1
2021, 10 эпизодов
 
Кадры из сериала
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