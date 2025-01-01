Меню
Дэн Леви
Награды
Награды и номинации Дэна Леви
Dan Levy
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Дэна Леви
Золотой глобус 2021
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 2020
Лучший комедийный сериал
Победитель
Лучший комедийный сериал
Победитель
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Победитель
Лучшая режиссура комедийного сериала
Победитель
Лучшая режиссура комедийного сериала
Победитель
Outstanding Writing for a Comedy Series
Победитель
Primetime Emmy Awards 2021
Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2019
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2019
Лучшая комедийная роль
Победитель
MTV Movie & TV Awards 2018
Лучшая комедийная роль
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2021
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2020
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
