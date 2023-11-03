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Постер сериала Только ради любви
Постер сериала Только ради любви
Постер сериала Только ради любви
Постер сериала Только ради любви
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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4 постера
Киноафиша Сериалы Только ради любви

Только ради любви (2023 - 2023)

Yi ai wei ying 18+
Год выпуска 2023
Страна Китай
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Hunan TV
Продолжительность сериала 27 часов 0 минут

О чем сериал

Целеустремленная и харизматичная журналистка Чжэн Шуи всю себя посвятила работе и всеми силами стремится попасть на первую полосу газеты. Поэтому она готова на все, лишь бы получить возможность взять эксклюзивное интервью у высшего финансового руководителя крупной корпорации Ши Яня. Этот молодой директор славится не только успешными проектами, но и многочисленными инвестициями в социально ориентированные компании. Изучив материалы, которые издавала Чжэн Шуи, он соглашается на встречу, во время которой предлагает ей написать ряд статей о своей компании. Они встречаются вновь и вновь, но постепенно встречи перестают носить исключительно рабочий характер.

В ролях
В ролях
Не Юань
Цзян Пэйяо
Dylan Wang
Бай Лу
Вэй Чжэмин
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.5 IMDb
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Сезоны
Только ради любви - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 36 эпизодов
 
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