Целеустремленная и харизматичная журналистка Чжэн Шуи всю себя посвятила работе и всеми силами стремится попасть на первую полосу газеты. Поэтому она готова на все, лишь бы получить возможность взять эксклюзивное интервью у высшего финансового руководителя крупной корпорации Ши Яня. Этот молодой директор славится не только успешными проектами, но и многочисленными инвестициями в социально ориентированные компании. Изучив материалы, которые издавала Чжэн Шуи, он соглашается на встречу, во время которой предлагает ей написать ряд статей о своей компании. Они встречаются вновь и вновь, но постепенно встречи перестают носить исключительно рабочий характер.