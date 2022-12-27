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Постер сериала Запретная любовь
Постер сериала Запретная любовь
Постер сериала Запретная любовь
Постер сериала Запретная любовь
Постер сериала Запретная любовь
Постер сериала Запретная любовь
Постер сериала Запретная любовь
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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7 постеров
Киноафиша Сериалы Запретная любовь

Запретная любовь (2022 - 2023)

Fu tu ta 18+
Год выпуска 2022
Страна Китай
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Стрим-сервис iQiyi
Продолжительность сериала 27 часов 0 минут

О чем сериал

Шесть лет назад был убит любимый брат Сяо До. За прошедшие годы мужчине удалось добраться до вершин власти. Сяо До становится могущественным евнухом, который отвечает за императорский двор. Однако движущей силой мужчины все это время остается не желание власти, а жажда мести. И пока не будут наказаны все виновные в убийстве его брата, он не сможет найти себе покоя. Сяо всегда должен оставаться хладнокровным и беспощадным, ведь только это помогает ему выжить в жестокой среде. Однако трагический опыт и многолетняя жизнь на острие ножа в результате сделали его сердце холодным и темным. Но все меняется, когда Сяо До встречает бывшую наложницу императора Бу Иньлоу и влюбляется в нее.

В ролях
В ролях
Dylan Wang
Юки Чэнь
Цзэн Ли
Хэ Нань
Питер Хо
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.6 IMDb
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Сезоны
Запретная любовь - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 36 эпизодов
 
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