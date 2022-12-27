Шесть лет назад был убит любимый брат Сяо До. За прошедшие годы мужчине удалось добраться до вершин власти. Сяо До становится могущественным евнухом, который отвечает за императорский двор. Однако движущей силой мужчины все это время остается не желание власти, а жажда мести. И пока не будут наказаны все виновные в убийстве его брата, он не сможет найти себе покоя. Сяо всегда должен оставаться хладнокровным и беспощадным, ведь только это помогает ему выжить в жестокой среде. Однако трагический опыт и многолетняя жизнь на острие ножа в результате сделали его сердце холодным и темным. Но все меняется, когда Сяо До встречает бывшую наложницу императора Бу Иньлоу и влюбляется в нее.