Королеву турецких сериалов скинули с трона: взгляните на «новую» Ханде Эрчел

На смену американским ситкомам и бразильским мыльным операм пришли турецкие сериалы. И у зрителей даже появились любимые актрисы, за чьим творчеством люди с интересом наблюдали. Сначала на пьедестале была Мерьем Узерли, но на смену ей пришла Ханде Эрчел.

Исполнительница роли Эды в мелодраме «Постучись в мою дверь» пару лет назад обзавелась толпой преданных фанатов по всему миру. Однако ее уже затмила другая восточная красавица. Ей стала Айча Айшин Туран. Благодаря результатам ежегодного опроса неожиданно выяснилось, что турецкие зрители считают именно эту девушку самой популярной актрисой страны.

Она успела сняться в таких популярных сериалах, как «Черный цветок» и «Мерьем». Критики отметили игру артистки в этих проектах, а поклонники регулярно выделяют ее привлекательную внешность. У Айчи темные волосы, бездонные глаза и миловидные черты лица. Красавица отдалено напоминает Ханде Эрчел, но при этом остается уникальной.