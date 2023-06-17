Вышел трейлер второго сезона криминальной драмы «Темные ветра»

Телеканал AMC представил трейлер второго сезона криминальной драмы «Темные ветра», основанного на серии детективных романов Тони Хиллермэна.

Действие разворачивается в 1970-х годах в захолустном городке племени Навахо Кайнте. Сериал повествует о лейтенанте племенной полиции Джо Липхорне (Зан Маккларнон), который всеми силами старается сохранить закон и порядок в этих суровых землях. В новых сериях полицейский и его новая заместительница Джим Чи (Кайова Гордон) берутся за расследование серии жутких преступлений: неизвестный маньяк без ясного мотива убивает невинных индейцев Навахо, сея ужас и разрушения на своем пути. Погрузившись в дело, Липхорн с ужасом узнает о том, что на самом деле его новый враг преследует лишь одну цель — свести с героем личные счеты.

Во втором сезоне также снялись Джессика Маттен, Джери Райан, Николас Логан и другие. Шоураннером проекта выступает Джон Верф, ранее работавший над сериалами «Хэп и Леонард» и «Ад на колесах». «Темные ветра» были созданы Грэмом Роландом, наиболее известным по культовым шоу «Грань» и «Остаться в живых».

Премьера нового шестисерийного сезона «Темных ветров» состоится на стриминговом сервисе AMC+ 27 июля.