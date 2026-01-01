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Фильмография
Надя де Сантьяго
Nadia de Santiago
Киноафиша
Персоны
Надя де Сантьяго
Надя де Сантьяго
Nadia de Santiago
Дата рождения
3 января 1990
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса, Сценарист, Режиссер
Место рождения
Мадрид, Испания
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтическая актриса
,
Комедийный актёр
Биография Нади де Сантьяго
Родилась 3 января 1990 года. Мадрид, Испания.
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