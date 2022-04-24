Казалось бы, истории о перепутанных в роддоме младенцах — это что-то из книг или фильмов, но шестнадцатилетний Наги Умино и представить не мог, что окажется одним из них. Всю жизнь он считал своих родителей родными, пока не узнал правду и не отправился на встречу с биологическими родственниками, твёрдо решив ничего не менять в своей жизни. По дороге он столкнулся с Эрикой Амано — девушкой, которую он по ошибке принял за самоубийцу, но оказалось, что она просто снимала видео. Вскоре выяснилось, что у Эрики тоже семейные проблемы: её хотят насильно выдать замуж за незнакомца. Тогда она решает использовать Наги в качестве «жениха», чтобы избежать помолвки, и шантажом заставляет его согласиться. Однако их обман неожиданно раскрывает ещё более невероятную правду: оказывается, именно их перепутали при рождении, а женихом Эрики и был сам Наги!