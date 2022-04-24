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Постер сериала Сведенные кукушкой
Постер сериала Сведенные кукушкой
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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2 постера
Киноафиша Сериалы Сведенные кукушкой

Сведенные кукушкой (2022 - …)

Kakkou no Iinazuke 18+
Год выпуска 2022
Страна Япония
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 24 минуты
Телеканал TV Asahi
Продолжительность сериала 14 часов 24 минуты

О чем сериал

Казалось бы, истории о перепутанных в роддоме младенцах — это что-то из книг или фильмов, но шестнадцатилетний Наги Умино и представить не мог, что окажется одним из них. Всю жизнь он считал своих родителей родными, пока не узнал правду и не отправился на встречу с биологическими родственниками, твёрдо решив ничего не менять в своей жизни. По дороге он столкнулся с Эрикой Амано — девушкой, которую он по ошибке принял за самоубийцу, но оказалось, что она просто снимала видео. Вскоре выяснилось, что у Эрики тоже семейные проблемы: её хотят насильно выдать замуж за незнакомца. Тогда она решает использовать Наги в качестве «жениха», чтобы избежать помолвки, и шантажом заставляет его согласиться. Однако их обман неожиданно раскрывает ещё более невероятную правду: оказывается, именно их перепутали при рождении, а женихом Эрики и был сам Наги!

Сведенные кукушкой - трейлер второго сезона
Сведенные кукушкой  трейлер второго сезона
В ролях
В ролях
Каито Исикава
Каито Исикава
Акари Кито
Акари Кито
Рёхэй Кимура
Кономи Кохара
Нацуко Хара
Нао Тояма
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 1 голос
6.8 IMDb
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Дата выхода новых серий 2-го сезона сериала «Сведенные кукушкой»

Episode 4
Сезон 2 Серия 4
29 июля 2025
Episode 5
Сезон 2 Серия 5
5 августа 2025
Episode 6
Сезон 2 Серия 6
12 августа 2025
Episode 7
Сезон 2 Серия 7
19 августа 2025
Episode 8
Сезон 2 Серия 8
26 августа 2025
Episode 9
Сезон 2 Серия 9
2 сентября 2025
Episode 10
Сезон 2 Серия 10
9 сентября 2025
Episode 11
Сезон 2 Серия 11
16 сентября 2025
Episode 12
Сезон 2 Серия 12
23 сентября 2025
График выхода новых серий
Сезоны
Сведенные кукушкой - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 24 эпизода
 
Сведенные кукушкой - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2025, 12 эпизодов
 
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