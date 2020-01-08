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Киноафиша Сериалы Грабитель

Грабитель (2020 - 2020)

Plunderer 18+
Год выпуска 2020
Страна Япония
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 25 минут
Телеканал Tokyo MX
Продолжительность сериала 10 часов 0 минут

О чем сериал

Мир, где всё решают цифры. С самого рождения люди носят на себе «счётчик», который определяет их статус в обществе. Этот счётчик может как увеличиваться, так и уменьшаться, и те, у кого число ниже остальных, не смеют противостоять тем, у кого цифра выше. Повысить свой счётчик несложно, но так же легко можно снизить его до нуля, что крайне опасно, ведь те, чьё число достигает минимума, становятся жертвами бездны, а затем их ждет смерть или нечто ещё более страшное. Главная героиня Хина, выполняя последнюю просьбу своей матери, погибшей из-за злосчастного нуля на своём счётчике, отправляется на поиски легендарного Аса, героя войны, которая произошла триста лет назад. Её ждёт длинный и, без сомнения, нелёгкий путь, но Хина не отступает. В своих странствиях она встречает самых разных людей: добрых, злых и необычных, как, например, Лихта — парня с извращённой натурой и множеством тайн.

В ролях
В ролях
Сатоси Хино
Сатоси Хино
Аои Юки
Аои Юки
Юитиро Умэхара
Юитиро Умэхара
Toshihiko Seki
Хироки Тоти
Каито Исикава
Каито Исикава
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6.5 IMDb
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Сезоны
Грабитель - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 24 эпизода
 
Отзывы о сериале
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