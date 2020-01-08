Мир, где всё решают цифры. С самого рождения люди носят на себе «счётчик», который определяет их статус в обществе. Этот счётчик может как увеличиваться, так и уменьшаться, и те, у кого число ниже остальных, не смеют противостоять тем, у кого цифра выше. Повысить свой счётчик несложно, но так же легко можно снизить его до нуля, что крайне опасно, ведь те, чьё число достигает минимума, становятся жертвами бездны, а затем их ждет смерть или нечто ещё более страшное. Главная героиня Хина, выполняя последнюю просьбу своей матери, погибшей из-за злосчастного нуля на своём счётчике, отправляется на поиски легендарного Аса, героя войны, которая произошла триста лет назад. Её ждёт длинный и, без сомнения, нелёгкий путь, но Хина не отступает. В своих странствиях она встречает самых разных людей: добрых, злых и необычных, как, например, Лихта — парня с извращённой натурой и множеством тайн.