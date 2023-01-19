Сериал-антология представляет собой душераздирающую подборку самых зловещих, тревожных и леденящих кровь историй. Это экранизация лучших манг культового писателя и повелителя теней Дзюндзи Ито. В аниме-альманах вошли свыше 20 произведений таинственного гения. Сюжеты эпизодов никак не связаны между собой. Они основываются на мангах Ито, в частности, историях про Томиэ — бессмертную девушку, которая может заставить мужчин убивать ради нее, — и Соити, амбициозного юношу, который осваивает темную магию.