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Постер к сериалу Дзюндзи Ито. Маньяк: Японские страшилки
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Киноафиша Сериалы Дзюндзи Ито. Маньяк: Японские страшилки

Дзюндзи Ито. Маньяк: Японские страшилки (2023 - …)

Itou Junji maniakku 18+
Год выпуска 2023
Страна Япония
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 24 минуты
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность сериала 24 минуты
О чем сериал

Сериал-антология представляет собой душераздирающую подборку самых зловещих, тревожных и леденящих кровь историй. Это экранизация лучших манг культового писателя и повелителя теней Дзюндзи Ито. В аниме-альманах вошли свыше 20 произведений таинственного гения. Сюжеты эпизодов никак не связаны между собой. Они основываются на мангах Ито, в частности, историях про Томиэ — бессмертную девушку, которая может заставить мужчин убивать ради нее, — и Соити, амбициозного юношу, который осваивает темную магию.

Дзюндзи Ито. Маньяк: Японские страшилки - тизер
Дзюндзи Ито. Маньяк: Японские страшилки
тизер
В ролях
В ролях
Сакурай Такахиро
Сакурай Такахиро
Хиро Симоно
Хиро Симоно
Ёсимаса Хосоя
Ёсимаса Хосоя
Каито Исикава
Каито Исикава
Tomokazu Sugita
Ринн
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «Дзюндзи Ито. Маньяк: Японские страшилки»
Episode 1
Сезон 1 Серия 1
19 января 2023
График выхода новых серий
Сезоны
Дзюндзи Ито. Маньяк: Японские страшилки - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 1 эпизод
 
Кадры из сериала
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