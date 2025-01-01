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Фильмография
Джейсон Уайлз
Jason Wiles
Киноафиша
Персоны
Джейсон Уайлз
Джейсон Уайлз
Jason Wiles
Дата рождения
25 апреля 1970
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер, Продюсер, Режиссер
Популярные фильмы
7.7
Крик
(2015)
6.9
Неизвестные лица
(2010)
6.8
Судная ночь. Джекпот
(2023)
Фильмография Джейсон Уайлз
Жанр
Все
Боевик
Детектив
Драма
Комедия
Мелодрама
Триллер
Ужасы
Год
Все
2023
2015
2010
1994
Все
5
Фильмы
3
Сериалы
2
Актер
5
6.8
Судная ночь. Джекпот
Your Lucky Day
триллер
2023, США
Смотреть трейлер
4.6
Тёща в загуле
Katie's Mom
комедия, драма, мелодрама
2023, США
Смотреть трейлер
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7.7
Крик
ужасы, детектив
2015, США
6.9
Неизвестные лица
драма, триллер, детектив
2010, США
6.6
Гонщики
Roadracers
боевик, драма
1994, США
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