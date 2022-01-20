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Майкл Уэзерли
Майкл Уэзерли
Michael Weatherly
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Майкл Уэзерли
Michael Weatherly
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Дата рождения
8 июля 1968
Возраст
54 года
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер, Продюсер, Режиссер
Место рождения
Нью-Йорк, США
Рост
187 см
Биография Майкла Уэзерли
Родился 8 июля 1968 года. Нью-Йорк, США.
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Новости о персоне
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Сериал «Булл» завершится шестым сезоном
Титульная звезда шоу Майкл Уэзерли принял решение покинуть проект.
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20 января 2022 14:39
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