Джозеф Барбера
Награды
Награды и номинации Джозефа Барберы
Joseph Barbera
Оскар 1958
Лучший анимационный короткометражный фильм
Номинант
Оскар 1956
Лучший анимационный короткометражный фильм
Номинант
Золотой глобус 1961
Телевизионные достижения
Победитель
Primetime Emmy Awards 1988
Governor's Award
Победитель
Primetime Emmy Awards 1978
Outstanding Special - Drama or Comedy
Победитель
Primetime Emmy Awards 1973
Outstanding Achievement in Children's Programming - Informational/Factual
Победитель
Primetime Emmy Awards 1994
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Номинант
Primetime Emmy Awards 1990
Outstanding Children's Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 1984
Лучшая анимационная программа
Номинант
Primetime Emmy Awards 1983
Лучшая анимационная программа
Номинант
Primetime Emmy Awards 1982
Лучшая анимационная программа
Номинант
