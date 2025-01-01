Меню
Персоны
Стивен Моффат
Награды
Награды и номинации Стивена Моффата
Steven Moffat
О персоне
Новости
Статьи
Награды
Награды и номинации Стивена Моффата
Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Television Movie
Победитель
Outstanding Television Movie
Победитель
Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Writing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Победитель
Outstanding Television Movie
Номинант
Outstanding Television Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Television Movie
Номинант
Outstanding Television Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Miniseries or Movie
Номинант
Outstanding Miniseries or Movie
Номинант
Outstanding Writing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 2011
Outstanding Writing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Номинант
BAFTA 2012
Best Writer
Победитель
Special Award
Победитель
Special Award
Победитель
BAFTA 2011
Лучший драматический телесериал
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2008
Best Writer
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1991
Best Children's Programme (Entertainment/Drama)
Победитель
Best Children's Programme (Entertainment/Drama)
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1992
Best Children's Programme (Fiction)
Номинант
Best Children's Programme (Fiction)
Номинант
