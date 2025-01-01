Меню
Пол Эбботт
Награды
Награды и номинации Пола Эбботта
Paul Abbott
О персоне
Награды
Награды и номинации Пола Эбботта
Primetime Emmy Awards 2006
Outstanding Made for Television Movie
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2004
Dennis Potter Award
Победитель
Best Drama Serial
Номинант
Best Drama Serial
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2001
Лучший драматический телесериал
Победитель
Лучший драматический телесериал
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1995
Лучший драматический телесериал
Победитель
BAFTA 2016
Лучший драматический телесериал
Номинант
Лучший драматический телесериал
Номинант
BAFTA 2012
Лучшая мыльная опера или продолжающая теледрама
Номинант
Лучшая мыльная опера или продолжающая теледрама
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2009
Лучший драматический телесериал
Номинант
Лучший драматический телесериал
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2003
Лучший драматический телесериал
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2002
Лучший драматический телесериал
Номинант
Лучший драматический телесериал
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1998
Лучший драматический телесериал
Номинант
Лучший драматический телесериал
Номинант
