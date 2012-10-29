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Портал юрского периода: Новый мир
Портал юрского периода: Новый мир (2012 - 2013)
Primeval: New World
18+
драма
приключения
фэнтези
Год выпуска
2012
Страна
Канада
Всего сезонов
1 сезон
Эпизод длится
60 минут
Телеканал
CTV Sci-Fi Channel
Продолжительность сериала
13 часов 0 минут
В ролях
Персонажи
Автор идеи
Judith Reeves-Stevens
Garfield Reeves-Stevens
В ролях
Персонажи
В ролях
Персонажи
Миранда Фригон
Angelika "Ange" Finch
Сара Каннинг
Dylan Weir
Джофф Густафссон
Lt. Kenneth "Ken" Leeds
Niall Matter
Evan Cross
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг сериала
8.2
Оцените
10
голосов
6.5
IMDb
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Сезоны
Сезон 1 / Season 1
2012,
13 эпизодов
Отзывы о сериале
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