Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Портал юрского периода: Новый мир
1 постер
Киноафиша Сериалы Портал юрского периода: Новый мир

Портал юрского периода: Новый мир (2012 - 2013)

Primeval: New World 18+
Год выпуска 2012
Страна Канада
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал CTV Sci-Fi Channel
Продолжительность сериала 13 часов 0 минут
В ролях Персонажи
Автор идеи
Judith Reeves-Stevens
Garfield Reeves-Stevens
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Миранда Фригон Angelika "Ange" Finch
Сара Каннинг
Сара Каннинг Dylan Weir
Джофф Густафссон Lt. Kenneth "Ken" Leeds
Niall Matter Evan Cross
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

8.2
Оцените 10 голосов
6.5 IMDb
Написать отзыв
Сезоны
Портал юрского периода: Новый мир - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2012, 13 эпизодов
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из сериал
В «Олененке» от Netflix должно было быть 8, а не 7 серий: вот что вырезали из проекта – и не зря
Новая «Фантастическая четверка» покорила первых зрителей: Marvel вернулись с фильмом, похожим на «Интерстеллар»
Крипто — настолько милый, что теперь многие мечтают о такой собаке: какая порода у песика Супермена?
«Я ушел и стал избегать образа»: главную роль своей карьеры Мадянов откровенно не любил — зато почти вся страна обожала
Фанаты «Гарри Поттера», ваш выход: сможете вспомнить по фрагменту кадра, какая это часть фильма? (тест)
«Бурная влюбленность — не вечна»: почему в «Материалистке» Люси выбрала Джона, и будут ли они счастливы — мнение психолога
Роль Быкова в «Интернах» изначально писали совсем под другого актера: да и сам Охлобыстин долго воротил нос от сериала ТНТ
Думаете, в «Великолепном веке» шехзаде жилось не сладко? Тогда взгляните на распорядок реальных наследников — 24 часа в клетке
Да-да, он такой: одна из главных теорий о «Гравити Фолз» подтвердилась 13 лет спустя — спасибо гному, которого стошнило радугой
«Лол, даже не близко»: авторы «Очень странных дел» разрушили самый популярный миф о финале сериала — и фанаты уже льют слёзы
«Он любит ее, а она — другого»: выросшие на советском кино наверняка угадают 5/5 фильмов СССР по краткому описанию (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше