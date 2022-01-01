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Бернард Керри
Бернард Керри
Bernard Curry
О персоне
Фильмография
Бернард Керри
Bernard Curry
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Дата рождения
27 марта 1974
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер, Сценарист, Композитор
Место рождения
Мельбурн, Виктория, Австралия
Рост
183 см
Биография Бернарда Керри
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Фильмография Бернарда Керри
Детка, детка, детка
комедия, драма, мелодрама
2015, США
5.0
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