Марк Гаврилов Mark Gavrilov
Киноафиша Персоны Марк Гаврилов

Марк Гаврилов

Mark Gavrilov

Актерское амплуа
Герой боевиков, Драматический актёр, Романтический герой

Популярные фильмы

Гранит 6.8
Гранит (2021)
Изгой. Кархуу 6.5
Изгой. Кархуу (2025)
Любовь одна 5.3
Любовь одна (2007)

Фильмография Марк Гаврилов

Жанр
Год
Позывной. Альфа
Позывной. Альфа
боевик 2026, Россия
Изгой. Кархуу 6.5
Изгой. Кархуу
детектив 2025, Россия
Забытая любовь
Забытая любовь
мелодрама 2024, Россия
Гранит 6.8
Гранит Granit
боевик 2021, Россия
Смотреть трейлер
Город особого назначения
Город особого назначения
боевик, криминал 2015, Россия
Саквояж со светлым будущим 3.9
Саквояж со светлым будущим
драма, криминал 2007, Россия/Украина
Любовь одна 5.3
Любовь одна Lyubov odna
драма, мелодрама 2007, Россия
