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Постер сериала Саквояж со светлым будущим
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Киноафиша Сериалы Саквояж со светлым будущим

Саквояж со светлым будущим (2007 - 2007)

Sakvoyazh so svetlym budushchim 18+
Год выпуска 2007
Страна Россия/Украина
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал СТС
Продолжительность сериала 3 часа 0 минут

О чем сериал

Писателю Дмитрию Родионову детективные истории удаются легко. Мог ли он подумать, что подобное случится с ним самим? Аркадий Возвиженский, которого его поклонники знают под литературным псевдонимом «Дмитрий Родионов», оказывается, замешан в историю, соответствующую всем канонам криминального жанра: с угрозами и убийством. В пекло событий попадает и преданная писателю секретарша Маша Вепренцева, сыну которой в случае неповиновения угрожает жестокая расправа. От Аркадия и Маши требуют отменить «гастрольную» поездку в Киев, затеянной издательством ради рекламной компании нового книги Родионова. Однако зловещий звонок никак не меняет планов писателя и его помощницы. О чем им вскоре приходится горько пожалеть...

В ролях
В ролях
Елена Оболенская
Елена Оболенская
Ян Цапник
Ян Цапник
Юрий Цурило
Юрий Цурило
Алексей Веселкин
Михаил Жонин
Михаил Жонин
Сергей Кудряшов
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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4 IMDb
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Сезоны
Саквояж со светлым будущим - Сезон 1 Сезон 1
2007, 4 эпизода
 
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