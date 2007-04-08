Писателю Дмитрию Родионову детективные истории удаются легко. Мог ли он подумать, что подобное случится с ним самим? Аркадий Возвиженский, которого его поклонники знают под литературным псевдонимом «Дмитрий Родионов», оказывается, замешан в историю, соответствующую всем канонам криминального жанра: с угрозами и убийством. В пекло событий попадает и преданная писателю секретарша Маша Вепренцева, сыну которой в случае неповиновения угрожает жестокая расправа. От Аркадия и Маши требуют отменить «гастрольную» поездку в Киев, затеянной издательством ради рекламной компании нового книги Родионова. Однако зловещий звонок никак не меняет планов писателя и его помощницы. О чем им вскоре приходится горько пожалеть...