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Фильмография
Луна Пайяно
Luna Paiano
Киноафиша
Персоны
Луна Пайяно
Луна Пайяно
Luna Paiano
Дата рождения
1 января 2006
Возраст
20 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Берн, Швейцария
Актерское амплуа
Путешественник
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.2
Вильдер
(2017)
6.1
Восточный ветер. Великий Ураган
(2021)
5.5
Восточный ветер 4: Легенда о Воине
(2019)
Фильмография Луна Пайяно
6.1
Восточный ветер. Великий Ураган
Ostwind — Der große Orkan
приключения, семейный
2021, Германия
Смотреть трейлер
Рецензия
5.5
Восточный ветер 4: Легенда о Воине
Ostwind: Aris Ankunft
семейный
2019, Германия
7.2
Вильдер
криминал
2017, Германия
5.5
Приключения на шоколадной фабрике
Papa Moll
приключения, комедия, семейный
2017, Швейцария
Смотреть трейлер
Рецензия
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