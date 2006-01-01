Луна Пайяно

Перед отпуском накрываю слив бумагой и ставлю сверху стакан: повторите и по возвращению спасибо скажете

Самая вкусная закуска из баклажанов «По-корейски»: готовятся остренькие синенькие проще простого

Малярный скотч гребу коробками, хотя ремонт дома не делаю: 17 вариантов использования в квартире и на даче

Никаких «продолжение следует»: 3 шикарных мини-сериала по Агате Кристи – завершились давно, так что смотрятся залпом

Попросили ИИ оценить сюжет «Девчат», а он нашел грубейший ляп: касается Тоси и ее потери

Сейчас выясним, кто тут настоящий знаток: сможете назвать всех 5 красоток советских фильмов без подсказок? (тест)

«Люба, тащи!»: Аксёнова сыграет киллера в «Подслушано в Выборге», но это еще не все — появились первые подробности сериала

«На разрыв сердечка»: каждый раз реву над этим русским фильмом из нулевых – 6-летняя девчушка «сыграла так, что достойна “Оскара”»

Из «Игры престолов» сделают кино масштаба «Дюны» — без Джона Сноу, зато с драконами: HBO эту историю потеряли

Marvel случайно подарила фанам «Магической битвы» новый кроссовер: все из-за одной детали в «Человеке-пауке»