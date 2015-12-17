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Фильмография
Николай Соловьев
Nikolay Solovyov
Киноафиша
Персоны
Николай Соловьев
Николай Соловьев
Nikolay Solovyov
Дата рождения
26 августа 1941
Возраст
74 года
Знак зодиака
Дева
Дата смерти
17 декабря 2015
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
,
Романтический герой
Популярные фильмы
6.1
Сеструха
(2023)
5.9
Самара
(2012)
5.2
Только ты
(1972)
Фильмография Николай Соловьев
6.1
Сеструха
комедия
2023, Россия
Грымза
мелодрама, мини-сериал
2022, Россия
Ты не один
криминал, детектив
2013, Россия
5.9
Самара
драма
2012, Россия
5
Два Антона
комедия
2009, Россия
5.3
Только ты
Only You
комедия, мюзикл
1972, СССР
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