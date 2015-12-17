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Filmography
Nikolay Solovyov
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Kinoafisha
Persons
Nikolay Solovyov
Nikolay Solovyov
Nikolay Solovyov
Date of Birth
26 August 1941
Age
74 years old
Zodiac sign
Virgo
Date of death
17 December 2015
Occupation
Actor
Actor type
Comedy actor
,
Dramatic actor
,
Romantic hero
Popular Films
6.1
Sestruha
(2023)
5.9
Samara
(2012)
5.2
Only You
(1972)
Filmography
6.1
Sestruha
Comedy
2023, Russia
Grymza
Romantic,
2022, Russia
Ty ne odin
Crime, Detective
2013, Russia
5.9
Samara
Drama
2012, Russia
5
Dva Antona
Comedy
2009, Russia
5.3
Only You
Only You
Comedy, Musical
1972, USSR
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