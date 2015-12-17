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Nikolay Solovyov Nikolay Solovyov
Kinoafisha Persons Nikolay Solovyov

Nikolay Solovyov

Nikolay Solovyov

Date of Birth
26 August 1941
Age
74 years old
Zodiac sign
Virgo
Date of death
17 December 2015
Occupation
Actor
Actor type
Comedy actor, Dramatic actor, Romantic hero

Popular Films

Sestruha 6.1
Sestruha (2023)
Samara 5.9
Samara (2012)
Only You 5.2
Only You (1972)

Filmography

Sestruha 6.1
Sestruha
Comedy 2023, Russia
Grymza
Grymza
Romantic, 2022, Russia
Ty ne odin
Ty ne odin
Crime, Detective 2013, Russia
Samara 5.9
Samara
Drama 2012, Russia
Dva Antona 5
Dva Antona
Comedy 2009, Russia
Only You 5.3
Only You Only You
Comedy, Musical 1972, USSR
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