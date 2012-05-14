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Постер к сериалу Самара
Постер к сериалу Самара
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Постер к сериалу Самара
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 5.2
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3 постера
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Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 5.2
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Киноафиша Сериалы Самара
Самара (2012 - 2012) Самара 16+
Год выпуска 2012
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 44 минуты
Телеканал Россия 1
Продолжительность 10 часов 16 минут
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О чем сериал

В центре событий оказывается фельдшер скорой помощи Олег Самарин. Приятели прозвали его Самара. Он является врачом от бога, хотя и не имеет диплома. При этом характер у главного героя еще тот. Он постоянно дерзит руководству, непристойно шутит над коллегами и пациентами, пренебрегает всеми правилами и уставом. Но из-за его природного обаяния и таланта герою все сходит с рук. Ежедневно Самара со своей командой оказывает помощь людям с тяжелыми заболеваниями. Причем порой Самара лечит не только их тела, но и души. 

В ролях
В ролях
Артур Смольянинов
Артур Смольянинов
Ольга Арнтгольц
Ольга Арнтгольц
Евгения Добровольская
Евгения Добровольская
Полина Филоненко
Полина Филоненко
Владимир Симонов
Владимир Симонов
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Самара - Самара Самара
2012, 14 эпизодов
 
Кадры из сериала
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