В центре событий оказывается фельдшер скорой помощи Олег Самарин. Приятели прозвали его Самара. Он является врачом от бога, хотя и не имеет диплома. При этом характер у главного героя еще тот. Он постоянно дерзит руководству, непристойно шутит над коллегами и пациентами, пренебрегает всеми правилами и уставом. Но из-за его природного обаяния и таланта герою все сходит с рук. Ежедневно Самара со своей командой оказывает помощь людям с тяжелыми заболеваниями. Причем порой Самара лечит не только их тела, но и души.