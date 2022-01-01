Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Александр Быструшкин
Александр Быструшкин
О персоне
Фильмография
Александр Быструшкин
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
1 января 1949
Возраст
73 года
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Галич, СССР (Украина)
Биография Александра Быструшкина
Развернуть
Фильмография Александра Быструшкина
Живая вода
мелодрама
1971, СССР
0.0
Все фильмы
Related video
Памятник Гайдаю вызвал бурные споры: причину поймут не все
Проклятие или совпадение? Актеры «Мажора» умирают один за другим
Водянова проболталась: какое русское блюдо иностранцы называют «кошачьим кормом»
Вот о чем Гурченко мечтала до конца жизни – но так и не получила
«Рот стал клоунский»: мать Соколовского пожалели из-за неудачной пластики
Не стыдно: кем работает дочь прославленного ведущего «Поля чудес»
Никто не мог заподозрить: хирург выдал неприглядную правду о Галкине
Навесили хомут: вот о чем до конца жизни жалел «вечный Шурик» Демьяненко
Скрывала много лет: главную тайну Тутберидзе раскрыла дочь
Брыльска проиграла «холодную» войну с советской звездой: как это было
В «Берегись автомобиля» нашли непростительный для Рязанова ляп
Вот какая советская актриса разделась для американского Playboy: фото