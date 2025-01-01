Menu
Aleksandr Bystrushkin
Date of Birth
1 January 1949
Age
76 years old
Zodiac sign
Capricorn

Popular Films

Zhivaya voda 6.8
Zhivaya voda (1971)
Voyna na zapadnom napravlenii 0.0
Voyna na zapadnom napravlenii (1990)

Filmography

Genre
Year
All 2 Films 1 TV Shows 1 Actor 2
Voyna na zapadnom napravlenii
Voyna na zapadnom napravlenii
War, Drama 1990, USSR
Zhivaya voda 6.8
Zhivaya voda Zhivaya voda
Romantic 1971, USSR
