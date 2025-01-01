Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
About
Filmography
Aleksandr Bystrushkin
Kinoafisha
Persons
Aleksandr Bystrushkin
Aleksandr Bystrushkin
Date of Birth
1 January 1949
Age
76 years old
Zodiac sign
Capricorn
Popular Films
6.8
Zhivaya voda
(1971)
0.0
Voyna na zapadnom napravlenii
(1990)
Filmography
Genre
All
Drama
Romantic
War
Year
All
1990
1971
All
2
Films
1
TV Shows
1
Actor
2
Voyna na zapadnom napravlenii
War, Drama
1990, USSR
6.8
Zhivaya voda
Zhivaya voda
Romantic
1971, USSR
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree