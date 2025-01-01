Спектакль Жениться нельзя расстаться

Премьера комедии о любви и отношениях

Погрузитесь в мир безумной комедии, которая подарит вам 2,5 часа незабываемых эмоций! Если есть те, кто вас любит – у вас всегда всё будет хорошо. Однако в нашем мире расстаются до 80% пар, и большая часть из них так и не успевает сыграть свадьбу. Именно в такой сложной ситуации оказываются герои новой комедии.

Сюжет

Несмотря на то, что персонажи – серьёзные люди с жизненным опытом, их отношения далеки от гармонии. В квартире будущих молодожёнов, после бурного мальчишника, появляется «сногсшибательная» незнакомка, влюблённая в жениха. Теперь перед героями встаёт вопрос: жениться или расстаться?

Эмоции и сюрпризы

Этот смешной, эмоциональный и энергичный спектакль перенесёт вас в атмосферу второго медового месяца. Вы не только сможете насладиться игрой актёров, но и получите оригинальный сюрприз в финале, который оставит тёплое ощущение внутри. В конце вечера вы узнаете ответ на главный вопрос: жениться или расстаться?

Состав актеров

Обратите внимание, что в составе возможны изменения. В данном анонсе указан полный состав с возможными заменами.