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Жениться нельзя расстаться
Билеты от 1250₽
Киноафиша Жениться нельзя расстаться

Спектакль Жениться нельзя расстаться

16+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 1250₽

О концерте/спектакле

Премьера комедии о любви и отношениях

Погрузитесь в мир безумной комедии, которая подарит вам 2,5 часа незабываемых эмоций! Если есть те, кто вас любит – у вас всегда всё будет хорошо. Однако в нашем мире расстаются до 80% пар, и большая часть из них так и не успевает сыграть свадьбу. Именно в такой сложной ситуации оказываются герои новой комедии.

Сюжет

Несмотря на то, что персонажи – серьёзные люди с жизненным опытом, их отношения далеки от гармонии. В квартире будущих молодожёнов, после бурного мальчишника, появляется «сногсшибательная» незнакомка, влюблённая в жениха. Теперь перед героями встаёт вопрос: жениться или расстаться?

Эмоции и сюрпризы

Этот смешной, эмоциональный и энергичный спектакль перенесёт вас в атмосферу второго медового месяца. Вы не только сможете насладиться игрой актёров, но и получите оригинальный сюрприз в финале, который оставит тёплое ощущение внутри. В конце вечера вы узнаете ответ на главный вопрос: жениться или расстаться?

Состав актеров

Обратите внимание, что в составе возможны изменения. В данном анонсе указан полный состав с возможными заменами.

Режиссер
Роман Шумилов
Роман Шумилов
В ролях
Евгения Осипова
Евгения Осипова
Дарья Егорова
Дарья Егорова
Александр Мартынов
Сергей Колешня
Сергей Колешня
Роман Шумилов
Роман Шумилов

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
18 октября
Дворец на Яузе Москва, пл. Журавлева, 1
19:00 от 1250 ₽

В других городах

Новосибирск, 13 декабря
ДК «Прогресс» Новосибирск, Красный просп., 167
19:00 от 1200 ₽
Новосибирск, 14 декабря
Дом ученых Новосибирск, Морской просп., 23
19:00 от 800 ₽

Фотографии

Жениться нельзя расстаться Жениться нельзя расстаться Жениться нельзя расстаться Жениться нельзя расстаться Жениться нельзя расстаться Жениться нельзя расстаться Жениться нельзя расстаться Жениться нельзя расстаться Жениться нельзя расстаться Жениться нельзя расстаться Жениться нельзя расстаться Жениться нельзя расстаться Жениться нельзя расстаться

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