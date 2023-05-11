На RUTUBE вышел российский киноальманах «НЕзабытые»

8 мая на видеохостинге RUTUBE стал доступен уникальный фильм «НЕзабытые», посвященный теме Великой Отечественной войны. Картина представляет собой восемь новелл, которые были отсняты в двенадцати регионах России. Режиссером выступила Елена Леви. В актерском составе задействованы Александр Мартынов, Анна Хилькевич, певица Кая, а также певец и блогер Женя Ершов.

Показанные в фильме истории имеют под собой почву в виде реальных событий, изложенных родственниками главных героев или очевидцами. Так, одна из новелл повествует о мальчике, который тайно покинул дом, чтобы отправиться на фронт. Другая посвящена женщине, которая заменила своего мужа в качестве лесника в бурятской деревне. Главный персонаж еще одной истории — ветеран войны, который назвал своего сына в честь боевого товарища, которому так и не довелось вернуться домой.

Кадры из фильма «НЕзабытые»

Особенность «НЕзабытых» состоит в том, что война в этой картине показана сквозь призму переживаний реальных людей. Генеральный продюсер проекта и заместитель генерального директора ООО «ГПМ Развлекательное телевидение» Борис Ханчалян отметил, что цель фильма состоит в увековечивании подвигов наших предков, отважно сражавшихся за Родину:

«История Великой Отечественной войны для нашей страны — священна, это связь поколений, гордость, мужество и патриотизм. Мы уверены, что очень важно напоминать молодежи о подвигах наших дедов и прадедов, показывать историю войны через реальные истории. В «НЕзабытых» молодежь сможет увидеть знакомые лица — любимых блогеров, которые говорят на серьезные темы, но простым, понятным, настоящим языком. Мы гордимся командой, которая своими силами смогла реализовать настолько социально значимый проект».

В создании «НЕзабытых» приняли участие блогеры продюсерского центра «Инсайт люди», а также множество экспертов, включая историков, реконструкторов, писателей, костюмеров и музыкантов. Проект был реализован при содействии государственных архивов, городских администраций, поисковых отрядов, государственных библиотек, театров, СМИ, студентов и членов народного ополчения. Кроме того, во Владивостоке поддержку оказали Тихоокеанский флот и Морской Государственный университет.