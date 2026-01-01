Оповещения от Киноафиши
Бич божий

Бич божий

God's Scourge 18+
О фильме

Ляшенко скатился по наклонной плоскости почти до самого дна. Он только вышел из тюрьмы, но не сдержался и украл деньги и документы у случайного прохожего на вокзале. По паспорту он понял, что потерпевший оказался его другом с раннего детства. Терзаемый совестью, он находит товарища, чтобы вернуть ему все украденное. Тот, в отличие от героя, достиг в жизни высокого положения и доволен своей судьбой. Мужчины садятся и вспоминают былые годы, пытаясь понять, как же так по-разному пошли их жизненные дороги.

Страна СССР
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 1988
Премьера в мире 1 августа 1989
Дата выхода
1 августа 1989 СССР
1 августа 1989 Украина
Производство Довженко Филм Студиос
Другие названия
Bich bozhiy, Scourge of God, Бич божий, Біч божий, Кара божа
Режиссер
Олег Фиалко
В ролях
Виктор Проскурин
Виктор Проскурин
Александр Мартынов
Иван Янчук
Дмитрий Копп
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.2
Оцените 10 голосов
6.2 IMDb
Отзывы о фильме

Кадры из фильма
