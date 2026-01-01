Ляшенко скатился по наклонной плоскости почти до самого дна. Он только вышел из тюрьмы, но не сдержался и украл деньги и документы у случайного прохожего на вокзале. По паспорту он понял, что потерпевший оказался его другом с раннего детства. Терзаемый совестью, он находит товарища, чтобы вернуть ему все украденное. Тот, в отличие от героя, достиг в жизни высокого положения и доволен своей судьбой. Мужчины садятся и вспоминают былые годы, пытаясь понять, как же так по-разному пошли их жизненные дороги.