Как Никита Кологривый сменил ринг на съемочную площадку и достиг успеха

Он мог стать тренером по боксу, но выбрал сцену. Никита Кологривый прошёл путь от дерзкого дворового мальчишки до всенародной любви, превратив трудное детство и характер бойца в главный инструмент своей актерской карьеры.

Никита Кологривый — артист, стремительно ворвавшийся в панораму отечественного театра и кинематографа. Он получил широкую известность благодаря появлению в телевизионных проектах от комедийной фантастики «Два холма» (2022) до с детства знакомого каждому сказочного «По щучьему велению» (2023). Как сложилась жизнь артиста после роли Кощея? Какой путь прошёл Кологривый от обычного мальчишки из сибирского двора до прорывных ролей, и как спорт закалил его характер? Киноафиша собрала интересные факты из жизни актёра.

Биография Никиты Кологривого

Игнорировать Никиту Кологривого сегодня — задача практически невозможная. Ещё несколько лет назад о нём мало кто знал, а сегодня он повсюду: смотрит на нас с экранов, билбордов и рекламных щитов. Выразительный, обаятельный, с проницательным взглядом — все эти эпитеты справедливо к нему применимы.

Никита Кологривый появился на свет в Новосибирске, в середине осени 1994 — 16 октября. Семья будущей звезды не имела отношения к культурной среде: отец трудился в строительной сфере, мать следила за домом и детьми. Когда мальчику пора было идти в первый класс, в семье всё чаще происходили размолвки и родители решили пойти разными путями. Никита вместе с мамой отправился в украинский городок Белая Церковь, что неподалеку от Киева. Именно там он впервые сел за парту и провёл в стенах одной школы семь лет, а после за недисциплинированность мальчика исключили. Решением стало возвращение подростка в Сибирь к строгому папе.

В интервью, вспоминая свою юность, Никита часто говорит, что взросление его проходило под суровым взглядом отца — человека волевого и увлечённого спортом. В школе тоже не всё было гладко: Никита носил очки и это становились поводом для насмешек от ребят. Отец дал строгую установку — отбиваться кулаками, чтобы проучить обидчиков раз и навсегда. Чтобы “поставить удар” мужчина отправил сына в секцию бокса. Получать удары по голове Никите не нравилось и он даже хотел уйти с ринга, однако отец был непреклонен и настоял на продолжении занятий — отказаться сын не посмел. Постепенно тренировки стали нравится парню и в старших классах он даже мечтал о поступлении на тренерское отделение. Однако всё изменил дедушка Никиты. Мужчина, видя в юноше задатки артиста, однажды принёс внуку листовку с анонсом набора в театральное училище Новосибирска. Любопытство Никиты Кологривого оказалось сильнее привычных догм, он заглянул в новый для себя мир сценического искусства — и был очарован.

Окончив среднюю школу, он подал документы в педагогический вуз на специальность тренера по боксу, одновременно рискнув поступить в театральный университет. Однако одних горящих глаз оказалось недостаточно: единственный парень “с улицы” в среде утончённых молодых людей регулярно ввязывался в драки, в результате чего был исключён. Привыкший падать на ринге, но подниматься, Никита решил не сдаваться и на пути к сцене. Он обратился к руководству училища, своему наставнику и попросил отца подключить личные связи. Кологривого восстановили, пусть и со множеством требований к его поведению. За один год парень, который, кажется, нашёл своё предназначение, сумел наверстать пропущенное и, сдав экзамены досрочно, в 2014 он уже отправился попытать счастья в ГИТИСе. В 2018 он с отличием окончил одно из самых престижных театральных заведений страны. На выпускном в столичном вузе — в 2018 — Никите вручили красный диплом.

Первые вершины: Никита Кологривый на сцене театра

Дебютировал на сцене Никита Кологривый ещё в студенчестве. Сценическое крещение артиста произошло в Театре на Малой Бронной, где он исполнил одну из центральных ролей в постановке «Тайны старого шкафа» — вольной интерпретации культового приключенческого романа «Хроники Нарнии».

В 2015 Никита Кологривый выходил на подмостки Московского Губернского театра, покоряя «Остров сокровищ». Завершив обучение, актёр остался в стенах этого театра, продолжая оттачивать мастерство.

Во время одной из пресс-конференций актёр открыто признавался: закрепиться в театральной труппе ему, помимо личных качеств, помогла и благосклонность худрука театра — Сергея Безрукова, с которым молодой артист успел пересечься на съемочных площадках фильмов по мотивам произведений Ильи Ильфа и Евгения Петрова. Как бы то ни было, участвовать в отборе в труппу перед строгим руководство пришлось, как и всем остальным.

Хотя Кологривый успел проявить себя на сцене, в конечном итоге он осознанно отказался от театральной службы. Сам артист в публичных высказываниях не скрывает ощущения профессиональной состоятельности, подчеркивая, что оставил театральные подмостки по одной простой причине: нежелание безоговорочно следовать указаниям художественного руководства. Сегодня Никита Кологривый не состоит ни в одной труппе и на предложения театров соглашается редко. Одна из последних работ — «Маяковский. Я сам» (2024), около года живущего в Театре Эстрады. В этой постановке Никита Кологривый исполнил главную роль.

Никита Кологривый покоряет кино: знаковые роли и яркие образы

Кстати, о кино. Экранная жизнь Никиты Кологривого началась практически одновременно с театральной. Первая роль была совсем небольшой — парень появился эпизоде сериала «Адвокат. Продолжение» (2016). Дальше были разноплановые, но все ещё эпизодические роли самых разных сериалах и фильмах. Однако это дало свои результаты. К 30-ти годам Кологривый может похвастаться более чем пятьюдесятью кино- и телепроектами.

Особо примечателен тот факт, что Никита не стал узником амплуа харизматичного парня с кулаками. Хотя спортивная выдержка и терпение помогали ему выстоять после неудач на пробах. В 2020 Кологривый сыграл в драме «Чикатило», где исполнил пусть и второстепенную, но сложную (с психологической точки зрения) для воплощения, роль пациента диспансера, притворяющегося серийным убийцей. Около года прошло между выходом вышеупомянутого фильма и картины, где артист предстал в облике легендарного проходимца Япончика в «Бендер: начало». В 2022 публика увидела Никиту в сериале «Оффлайн», где он сыграл одного из ключевых участников криминальной схемы по продаже запрещённых веществ. В тот же период актёр мелькнул и в антиутопии «Два холма».

Оглушительным успехом обернулся для Кологривого 2023, когда зрители увидели артиста в различных успешных проектах и в совершенно разных образах. Сначала в прокат вышла новая трактовка «По щучьему велению», где он сыграл харизматичного и чудаковатого Емелю. Картина собрала огромный бюджет (2,2 миллиарда) и вошла в десятку наиболее прибыльных лент отечественного кино. После — новые рекорды. Лидером по просмотрам несколько месяцев был сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте», повествующий об уличных бандах и суровых 80-е в Казани. Никиту пригласили на роль (совсем не сказочного) Кащея — главаря группировки. Только на легальных площадках шоу посмотрели свыше 23 миллионов человек, а неофициальные источники удвоили этот показатель. Конец 2023 принес Кологривому ещё одну необычную роль — в сатирическом проекте ТНТ «Иван Васильевич меняет всё» он сыграл Людовика XVI. Примечательно, что изначально такой персонаж в сценарии отсутствовал — изменения в сюжет были внесены после громкого скандала вокруг Филиппа Киркорова, чьи сцены с ролью Петра I решили вырезать, заменив их новыми эпизодами с Кологривым.

К концу 2023 Никита Кологривый окончательно закрепил за собой репутацию одного из самых востребованных и многогранных молодых актеров страны, успешно балансируя между популярными экранизациями, авторскими проектами и собственным видением актерского мастерства.

Никита Кологривый вне камер: скандалы, интриги, личная жизнь

Оглушительная популярность, обрушившаяся на Никиту Кологривого после премьеры «Слова пацана», принесла не только всеобщую известность, но пристальное внимание к его личности и серию громких скандалов.

Шумиху в прессе запустил он сам, критикуя коллег. Первая волна поднялась после интервью Никиты блогеру и музыканту Эльдару Джарахову, где Кологривый, не стесняясь выражений, высказывался об Александре Бортич, упрекая её за отсутствие профессионального образования. В той же беседе Кологривый с особым цинизмом заметил, что роль парня с улиц давалась ему практически играючи, в отличие от его коллеги по проекту Ивана Янковского. Спустя несколько месяцев он вновь упомянул Янковского в схожем ключе.

Вскоре, в рамках открытой встречи с учащимися Школы-студии «Останкино», Кологривый высказался и о Даниле Козловском: Никита поделился мнением, что в кинофильме «Духless» Козловский не выдал ничего выдающегося. На фоне этих обсуждений всплыло давнее, интервью «Пятому каналу», где Никита не скрывал равнодушия к легендам советской сцены Иннокентию Смоктуновскому и Александру Абдулову, называя их актёрские работы скучными.

Если критику в адрес других артистов публика воспринимала как шалости и, возможно, желание пропиариться, то за потасовку в кальянной родного Новосибирского обрушила на него волну хейта. Скандал произошёл в 2024, когда Никита Кологривый выпил лишнего и приставал к официантке, а затем укусил её за ногу. Инцидент закончился заключением в изолятор на семь суток. Оказавшись за решёткой, актёр, по его словам, многое переосмыслил и теперь работает с психологом, пытаясь разобраться в собственных внутренних противоречиях.

Что касается личной жизни, то здесь у Кологривого тоже всё разворачивалось стремительно. Ещё во время учебы в ГИТИСе он познакомился с начинающей актрисой Александриной Питиримовой. У пары завязался роман и в 2020 они узаконили отношения. Вскоре у молодых родилась дочь Есения. В интервью актёр не раз подчёркивал: смысл его существования сосредоточен в этом маленьком человеке. В 2023 стало известно, что семейная идиллия закончилась, супруги больше не живут под одной крышей.

Весна 2024-го принесла новую порцию сплетен: на съёмочной площадке фильма «Я — медведь» у Никиты вспыхнул краткий роман с партнершей по проекту, актрисой Агатой Муцениеце. Актер не стал скрывать случившееся, хотя и поспешил уточнить, что увлечение оказалось мимолётным.

Сейчас фильмы и сериалы с Никитой Кологривым продолжают выходить на экраны. Не смотря на скандалы вокруг его личности, он регулярно получает предложения в новые проекты.

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