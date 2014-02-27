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Киноафиша Сериалы Бессонница
Бессонница (2014 - 2014) Бессонница 16+
Год выпуска 2014
Страна Россия/Украина
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Інтер
Телеканал НТВ
Продолжительность 12 часов 0 минут
О чем сериал

Всего один раз в год проводится уникальная игра Бессонница, где поражение равняется смерти. Каждому участнику делают инъекцию, которая убивает его, если он уснет, и только последний выживший получает противоядие с большой денежной суммой в придачу. Организатором служит известное казино, а игроков находит в самых неожиданных местах. Ставки делают влиятельные и богатые люди. Они готовы поставить целое состояние на понравившегося участника, а при желании сделать повторную ставку на сумму не меньше. Каждый гость казино рискует огромным капиталом, а на кону жизнь игроков.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Юлия Юрченко Даша Коренева
Максим Щеголев
Максим Щеголев
Анна Антонова
Анна Антонова Злата
Мачей Штур Игорь Волков
Александр Сетейкин
Александр Сетейкин
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Бессонница - Сезон 1 Сезон 1
2014, 16 эпизодов
 
Кадры из сериала
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