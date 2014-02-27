Всего один раз в год проводится уникальная игра Бессонница, где поражение равняется смерти. Каждому участнику делают инъекцию, которая убивает его, если он уснет, и только последний выживший получает противоядие с большой денежной суммой в придачу. Организатором служит известное казино, а игроков находит в самых неожиданных местах. Ставки делают влиятельные и богатые люди. Они готовы поставить целое состояние на понравившегося участника, а при желании сделать повторную ставку на сумму не меньше. Каждый гость казино рискует огромным капиталом, а на кону жизнь игроков.