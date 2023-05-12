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Киноафиша Новости Второй сезон фантастического сериала «Основание» получил тизер-трейлер и дату премьеры

Второй сезон фантастического сериала «Основание» получил тизер-трейлер и дату премьеры

12 мая 2023 16:53
Второй сезон фантастического сериала «Основание» получил тизер-трейлер и дату премьеры

В новых сериях произойдет большой временной скачок.

Стриминговый сервис Apple TV+ выпустил тизер-трейлер второго сезона научно-фантастической эпопеи «Основание». В ролике показано множество эпических сцен и оглашена официальная дата премьеры. Новые эпизоды многосерийной экранизации книжного цикла Айзека Азимова начнут выходить еженедельно с 14 июля.

Сериал повествует о группе изгнанников, на плечи которых возложена миссия по спасению человечества и возрождению цивилизацию во время краха Галактической империи. Действие второго сезона развернется спустя сто лет, после того как профессор психоистории Гэри Селдон (Джаред Харрис) предсказал распад общества и создал организацию «Основание». В свежих сериях усилится конфликт с Империей Клеона (Ли Пейс), оказавшейся на грани падения. Гаал Дорник (Лу Льобелл) и Салвор Хардин (Леа Харви) придется иметь дело с колонией людей, обладающих сверхспособностями, благодаря которым они могут изменить саму психоисторию. Главным героям предстоит пережить тяжелые испытания и личные кризисы, чтобы в итоге привести человеческую расу к светлому будущему.

Из актеров первого сезона в продолжении также снялись Лаура Бирн, Терренс Манн и Кассиан Билтон. В числе новых лиц: Холт Маккэллани, Изабелла Лафлэнд, Кулвиндер Гир, Элла-Рэй Смит, Рэйчел Хаус, Нимрат Каур, Бен Дэниелс и Димитрий Леонидас. Шоураннером по-прежнему выступает Дэвид С. Гойер («Темный рыцарь», «Человек из стали»).

Фото: Apple TV+
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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