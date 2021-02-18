Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Держать удар" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Рецензии «Дерево желаний»: Рецензия Киноафиши

«Дерево желаний»: Рецензия Киноафиши

18 февраля 2021 00:00
«Дерево желаний»: Рецензия Киноафиши

Мультфильм про животных, которым надоела самоизоляция.

 

Давным-давно на планету, где живут одни животные, упала таинственная звезда. Вместе с ней пришло разрушение и вымирание. Некоторым зверям удалось спастись и построить заповедный рай. Теперь, много лет спустя, в той самой звезде разные виды существ живут в мире и гармонии. Хищники не едят слабых, у всех есть свои дома и общие традиции.

Например, каждый год мудрец Ярра повторяет историю становления их рая, после чего все жители могут взять цветок с волшебного дерева и загадать желание, ведь оно непременно сбудется. Есть только одно важное правило – не срывать последнее семя. Тогда дерево увянет, а вся жизнь этого рая зависит именно от него.

«Дерево желаний»: Рецензия Киноафиши
Дерево желаний

Кажется, что все животные, кроме одного, счастливы. Малышка опоссум Керри – настоящая непоседа и хулиганка. Она жаждет приключений и путешествий, а потому загадывает желание увидеть настоящий снег и большой опасный мир. Когда мечта не сбывается с первого раза, она нарушает закон и срывает последний цветок с дерева. И рай действительно оказывается окутан снегом, но вместе с тем начинается и его разрушение. Мудрец Ярра видит только один способ все исправить – отправиться за пределы звезды в дикие опасные земли и найти второе волшебное дерево.

Так для Керри и ее сестры Петры начинаются долгожданные приключения. Но, несмотря на все подстерегающие их опасности, главная героиня бесстрашно идет вперед в неизвестность. И ее упорство поощряют духи создателей рая: они рассказывают ей о своем главном желании, которое так и не сбылось. Для Керри становится важным спасти не только свой ограниченный рай и свою семью, но и всех животных во всем мире.

«Дерево желаний»: Рецензия Киноафиши
Дерево желаний

Если рассматривать «Дерево желаний» как очередной анимационный проект, не вдаваясь в детали его создания, то главным его плюсом будет своевременный выход в кинопрокат. Когда еще, если не в пандемию, интересно будет наблюдать, как животные создают себе дом и изолируются в нем от вымирания? В остальном это довольно слабая рисовка, которая не впечатлит насмотренных детей и взрослых, сомнительные истины, диктуемые персонажами, и совсем уж странные сценарные решения вроде выдавливания бородавок крупным планом и изображения рвотной кислотной массы, которые вызывают лишь недоумение.

В то же время примечательно, что это австралийский мультфильм, который стал дебютом для режиссера. По некоторым данным, в Австралии «Дерево желаний» стало самым успешным проектом в анимации, который успел побывать на некрупных кинофестивалях, был куплен для проката во многих странах и положил начало целой трилогии о животных. Создатели хотели, чтобы мультфильм был не только развлекательным, но и познавательным, а также, чтобы маленькие зрители задумались об экологии во время просмотра.

«Дерево желаний»: Рецензия Киноафиши
Дерево желаний

Двоякое впечатление вынуждает задаться вопросом: все так плохо в австралийской анимации или мы избалованы мультфильмами от Disney? Говорить на очень серьезные темы, да еще таким образом, что катарсис происходит даже со взрослыми, не нова. Кто не плакал от «Тайны Коко» или не восхищался детализированностью «Зверополиса»? Из-за таких хитов попытка «Дерева желания» поговорить о важном и показать планету, на которой живут исключительно животные (без каких-либо деталей), кажется печальной.

Не в восторге от просмотра этого мультфильма, скорее всего, будут только взрослые. Детям же наверняка понравятся милые зверята, буйство красок, не очень активные приключения и музыкальное сопровождение. Вряд ли ребенок задумается об экологии после просмотра, но это будет удачный момент поговорить с ним на эту тему.

Маша Бабаева

Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video
«Узнать невозможно»: вот как выглядела Бабкина до пластики
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
4 способа вычислить, что мужчина-Скорпион вам изменяет
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
От заграничных курортов отказался: покинувший столицу Лазарев вышел на связь
От принца Гарри ни на шаг: засветившуюся на публике Меган Маркл вывели на чистую воду
«Единственное, что спасает»: главная сваха раскрыла правду о своем положении
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
Названы 3 знака Зодиака, которым в 2022 году все будут завидовать