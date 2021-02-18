«Дерево желаний»: Рецензия Киноафиши

Давным-давно на планету, где живут одни животные, упала таинственная звезда. Вместе с ней пришло разрушение и вымирание. Некоторым зверям удалось спастись и построить заповедный рай. Теперь, много лет спустя, в той самой звезде разные виды существ живут в мире и гармонии. Хищники не едят слабых, у всех есть свои дома и общие традиции.

Например, каждый год мудрец Ярра повторяет историю становления их рая, после чего все жители могут взять цветок с волшебного дерева и загадать желание, ведь оно непременно сбудется. Есть только одно важное правило – не срывать последнее семя. Тогда дерево увянет, а вся жизнь этого рая зависит именно от него.

Дерево желаний

Кажется, что все животные, кроме одного, счастливы. Малышка опоссум Керри – настоящая непоседа и хулиганка. Она жаждет приключений и путешествий, а потому загадывает желание увидеть настоящий снег и большой опасный мир. Когда мечта не сбывается с первого раза, она нарушает закон и срывает последний цветок с дерева. И рай действительно оказывается окутан снегом, но вместе с тем начинается и его разрушение. Мудрец Ярра видит только один способ все исправить – отправиться за пределы звезды в дикие опасные земли и найти второе волшебное дерево.

Так для Керри и ее сестры Петры начинаются долгожданные приключения. Но, несмотря на все подстерегающие их опасности, главная героиня бесстрашно идет вперед в неизвестность. И ее упорство поощряют духи создателей рая: они рассказывают ей о своем главном желании, которое так и не сбылось. Для Керри становится важным спасти не только свой ограниченный рай и свою семью, но и всех животных во всем мире.

Дерево желаний

Если рассматривать «Дерево желаний» как очередной анимационный проект, не вдаваясь в детали его создания, то главным его плюсом будет своевременный выход в кинопрокат. Когда еще, если не в пандемию, интересно будет наблюдать, как животные создают себе дом и изолируются в нем от вымирания? В остальном это довольно слабая рисовка, которая не впечатлит насмотренных детей и взрослых, сомнительные истины, диктуемые персонажами, и совсем уж странные сценарные решения вроде выдавливания бородавок крупным планом и изображения рвотной кислотной массы, которые вызывают лишь недоумение.

В то же время примечательно, что это австралийский мультфильм, который стал дебютом для режиссера. По некоторым данным, в Австралии «Дерево желаний» стало самым успешным проектом в анимации, который успел побывать на некрупных кинофестивалях, был куплен для проката во многих странах и положил начало целой трилогии о животных. Создатели хотели, чтобы мультфильм был не только развлекательным, но и познавательным, а также, чтобы маленькие зрители задумались об экологии во время просмотра.

Дерево желаний

Двоякое впечатление вынуждает задаться вопросом: все так плохо в австралийской анимации или мы избалованы мультфильмами от Disney? Говорить на очень серьезные темы, да еще таким образом, что катарсис происходит даже со взрослыми, не нова. Кто не плакал от «Тайны Коко» или не восхищался детализированностью «Зверополиса»? Из-за таких хитов попытка «Дерева желания» поговорить о важном и показать планету, на которой живут исключительно животные (без каких-либо деталей), кажется печальной.

Не в восторге от просмотра этого мультфильма, скорее всего, будут только взрослые. Детям же наверняка понравятся милые зверята, буйство красок, не очень активные приключения и музыкальное сопровождение. Вряд ли ребенок задумается об экологии после просмотра, но это будет удачный момент поговорить с ним на эту тему.

Маша Бабаева