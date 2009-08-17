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Лекси Колкер
Лекси Колкер
Lexy Kolker
О персоне
Фильмография
Лекси Колкер
Lexy Kolker
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Дата рождения
17 августа 2009
Возраст
12 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актриса
Биография Лекси Колкер
Родилась 17 августа 2009 года. США.
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Фильмография Лекси Колкер
Иные
фантастика, триллер, драма
2018, США / Канада
7.0
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