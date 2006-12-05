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Ава Колкер
Ава Колкер
Ava Kolker
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Ава Колкер
Ava Kolker
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Дата рождения
5 декабря 2006
Возраст
15 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актриса
Биография Авы Колкер
Родилась 5 декабря 2006 года. Лос-Анджелес, Калифорния, США.
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Фильмография Авы Колкер
Красные туфельки и семь гномов
анимация, фэнтези, комедия
2017, Корея
7.0
Астрал 4: Последний ключ
ужасы, триллер, мистика
2017, США
7.0
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