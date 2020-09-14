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Аннет Махендру
Аннет Махендру
Annet Mahendru
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Аннет Махендру
Annet Mahendru
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Дата рождения
21 августа 1989
Возраст
32 года
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актриса
Место рождения
Кабул, Афганистан
Биография Аннет Махендру
Родилась 21 августа 1989 года. Кабул, Афганистана.
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Фильмография Аннет Махендру
Пингвины Мадагаскара
приключения, анимация, комедия, семейный
2014, США
7.0
Побег из завтра
фэнтези, драма
2013, США
4.0
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