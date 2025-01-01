Меню
Микаэль Херс
Награды и номинации Микаэля Херса
Mikhaël Hers
О персоне
Фильмография
Новости
Награды и номинации Микаэля Херса
Каннский кинофестиваль 2009
Премия SFR
Победитель
Венецианский кинофестиваль 2018
Magic Lantern Award
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Берлинале 2022
Лучший фильм
Номинант
