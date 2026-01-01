Меню
Персоны
Рюсукэ Хамагути
Награды
Ryusuke Hamaguchi
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Оскар 2022
Лучшая режиссура
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Каннский кинофестиваль 2021
Лучший сценарий
Победитель
Лучший сценарий
Победитель
Соревнование
Победитель
Приз Экуменического жюри
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 2018
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2022
Лучший неанглоязычный фильм
Победитель
Лучший неанглоязычный фильм
Победитель
Лучшая режиссёрская работа
Номинант
Лучшая режиссёрская работа
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2023
Гран-при жюри
Победитель
Ca' Foscari Young Jury Award
Победитель
Premio CinemaSarà Award - Special Mention
Победитель
Competition
Победитель
Premio Fondazione Fai Persona Lavoro Ambiente Award
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Берлинале 2021
Гран-при жюри
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Лучший полнометражный фильм
Номинант
