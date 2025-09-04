Юлия Франц ответила на вопросы Киноафиши

8 сентября в 21:00 на ТНТ состоится премьера второго сезона ситкома « Универ. Молодые ». Молодая пятерка студентов вернется с новыми проблемами, вызовами и неожиданными решениями. Киноафиша узнала у Юлии Франц про ее предпочтения в кино.

Ваш любимый режиссер?

Тарантино. Я пересматривала его фильмы много раз. Я восхищаюсь талантом этого человека, его уникальным остроумием, способностью к жанровому смешению, музыкальным композициям, которые он использует в своих фильмах. Говорить можно долго, и не назвать его я не могла.

Фильм, который больше всего на вас повлиял?

Я помню, как когда-то давно на меня произвел большое впечатление фильм «Запомните меня такой», где главную роль сыграла Ангелина Степанова. Глубокая драма о неизбежности изменений и конфликте поколений. Режиссер — Павел Чухрай.

Сериал, который вы можете порекомендовать всем?

Сериал «Вражда. Капоте против Лебедей». Там рассказывается о конфликте между писателем Трумэном Капоте и его подругами из светского общества, основанном на реальных событиях. Очень рекомендую посмотреть, так как там прекрасная игра основных артистов, талантливые диалоги и невероятный визуальный ряд. Операторская работа меня особенно восхитила. Посмотрите, если не видели.

Любимая комедия?

Одна из моих самых любимых комедий — это комедийный сериал «Домашний арест».

Любимые актрисы, которые вдохновляют?

Неповторимые, уникальные Алиса Фрейндлих, Мария Аронова, Татьяна Орлова. Всё будет звучать тривиально, поэтому я просто восхищаюсь их даром.

Любимый советский фильм?

Конечно, «Служебный роман». Этот фильм я видела больше сорока раз, но он всегда меня завораживает. И если вдруг я включу телевизор и случайно снова увижу его, то брошу все и начну смотреть от начала и до конца, как в первый раз. Как минимум люблю этот фильм за сильное обаяние героев и их игру.

Что смотрите прямо сейчас?

«Хирург» режиссера Ильи Ермолова. Сложный, и за основу взят даже опасный сюжет, сильные драматические линии. Вопросы, которые задают себе герои, и одновременно ты, как зритель.

Российский сериал, который стоит показать всему миру?

«ЮЗЗЗ», режиссера Стаса Иванова. Талантливый человек, талантливая команда!