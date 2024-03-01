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Фильмография
Айрис Апфель
Iris Apfel
Киноафиша
Персоны
Айрис Апфель
Айрис Апфель
Iris Apfel
Дата рождения
29 августа 1921
Возраст
102 года
Знак зодиака
Дева
Дата смерти
1 марта 2024
Карьера
Актриса
Место рождения
Куинс, Нью-Йорк, США
Популярные фильмы
7.2
Возраст стилю не помеха
(2014)
Билеты
6.9
Дрис ван Нотен
(2018)
Фильмография Айрис Апфель
Жанр
Все
Биография
Документальный
Комедия
Год
Все
2018
2014
Все
2
Фильмы
2
Актриса
2
6.9
Дрис ван Нотен
Dries
биография, документальный
2018, Германия / Бельгия
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Рецензия
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7.2
Возраст стилю не помеха
Advanced Style
биография, комедия, документальный
2014, США
Билеты
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ООО "ОККО" ИНН 1177746005667