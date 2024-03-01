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Айрис Апфель
Айрис Апфель Iris Apfel
Киноафиша Персоны Айрис Апфель

Айрис Апфель

Iris Apfel

Дата рождения
29 августа 1921
Возраст
102 года
Знак зодиака
Дева
Дата смерти
1 марта 2024
Карьера
Актриса
Место рождения
Куинс, Нью-Йорк, США

Популярные фильмы

Возраст стилю не помеха 7.2
Возраст стилю не помеха (2014)
Дрис ван Нотен 6.9
Дрис ван Нотен (2018)

Фильмография Айрис Апфель

Жанр
Год
Все 2 Фильмы 2 Актриса 2
Дрис ван Нотен 6.9
Дрис ван Нотен Dries
биография, документальный 2018, Германия / Бельгия
Смотреть трейлер Рецензия
Возраст стилю не помеха 7.2
Возраст стилю не помеха Advanced Style
биография, комедия, документальный 2014, США
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