Возраст стилю не помеха, 2014

Документальный фильм о нестареющих стильных дамах Нью-Йорка — звездах блога Advanced Style. Эти героини вдохновляют целые поколения и доказывают, что красота неподвластна времени. Где как не в столице моды Нью-Йорке можно было снять кино о леди, для которых стиль — это способ отразить в своем облике то, что ты чувствуешь. Модницы, которым от 62 до 95 лет, не боятся выглядеть стильно, ярко, оказываясь в центре внимания. Историю о необычных жительницах «Большого яблока» в фильме рассказывает известный американский блогер Ари Сет Коэн, который не первый год ведет популярный дневник под названием Advanced Style, где публикует фото и пишет о стильных и элегантных женщинах в возрасте.