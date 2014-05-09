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Постер фильма Возраст стилю не помеха
7.3
Киноафиша Фильмы Возраст стилю не помеха
7.3

Возраст стилю не помеха

, 2014
Advanced Style
США / биография, комедия, документальный / 18+
Постер фильма Возраст стилю не помеха
7.3

О фильме

Документальный фильм о нестареющих стильных дамах Нью-Йорка — звездах блога Advanced Style. Эти героини вдохновляют целые поколения и доказывают, что красота неподвластна времени. Где как не в столице моды Нью-Йорке можно было снять кино о леди, для которых стиль — это способ отразить в своем облике то, что ты чувствуешь. Модницы, которым от 62 до 95 лет, не боятся выглядеть стильно, ярко, оказываясь в центре внимания. Историю о необычных жительницах «Большого яблока» в фильме рассказывает известный американский блогер Ари Сет Коэн, который не первый год ведет популярный дневник под названием Advanced Style, где публикует фото и пишет о стильных и элегантных женщинах в возрасте.

В ролях

Айрис Апфель
Айрис Апфель
Джойс Карпати
Эри Коэн
Эри Коэн
Линн Делл
Памела Дьютч
Ari Cohen
Simon Doonan
Тави Гевинсон
Тави Гевинсон
Zelda Kaplan
Рики Лейк
Jane Latman
Режиссер Лина Плиоплит
Сценарист Ari Cohen, Лина Плиоплит
Композитор Chairlift, Daughtervision, Matt & Kim, Келли Скарр
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 12 минут
Год выпуска 2014
Премьера онлайн 9 мая 2014
Премьера в мире 9 мая 2014
Дата выхода
9 мая 2014 Великобритания
19 февраля 2015 Италия
Сборы в мире $214 913
Другие названия
Advanced Style, Возраст стилю не помеха, アドバンスト・スタイル　そのファッションが、人生

Рейтинг фильма

7.3
Оцените 11 голосов
7.2 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 20 июня 2025

Отзывы о фильме

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