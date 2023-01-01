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Возраст стилю не помеха Возраст стилю не помеха
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Advanced Style

Возраст стилю не помеха, 2014

2014 / США
7.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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О фильме

Документальный фильм о нестареющих стильных дамах Нью-Йорка — звездах блога Advanced Style. Эти героини вдохновляют целые поколения и доказывают, что красота неподвластна времени. Где как не в столице моды Нью-Йорке можно было снять кино о леди, для которых стиль — это способ отразить в своем облике то, что ты чувствуешь. Модницы, которым от 62 до 95 лет, не боятся выглядеть стильно, ярко, оказываясь в центре внимания. Историю о необычных жительницах «Большого яблока» в фильме рассказывает известный американский блогер Ари Сет Коэн, который не первый год ведет популярный дневник под названием Advanced Style, где публикует фото и пишет о стильных и элегантных женщинах в возрасте.

7.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 12 минут
Год выпуска 2014
Возраст 16+
Режиссер
Лина Плиоплит
В ролях
Айрис Апфель
Джойс Карпати
Ari Cohen
Линн Делл
Памела Дьютч
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Возраст стилю не помеха 2 постера
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Возраст стилю не помеха
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Кадры из фильма Все кадры
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