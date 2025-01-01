Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Джойс Карпати Joyce Carpati
Киноафиша Персоны Джойс Карпати

Джойс Карпати

Joyce Carpati

Дата рождения
1 января 1930
Возраст
95 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Бруклин, США

Популярные фильмы

Возраст стилю не помеха 7.2
Возраст стилю не помеха (2014)

Фильмография Джойс Карпати

Жанр
Год
Все 1 Фильмы 1 Актриса 1
Возраст стилю не помеха 7.2
Возраст стилю не помеха Advanced Style
биография, комедия, документальный 2014, США
Билеты
313 миллионов часов смотрели только 1 из них: 10 лучших фильмов Netflix, которые зацепили всех в 2025-м
Тест: кто прячется за бородой? Этих советских актеров знают все — но только без растительности на лице
Эту серию «Симпсонов» едва не вырезали из-за слишком мрачного сюжета: теперь у нее рейтинг 8,6
Пока полиция не видит — все законно: «Невский» и «Первый отдел» не попали в топ-15 популярных сериалов в России — их обогнал даже мульт 2012 года
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
Засмотрены до дыр, но все равно не отпускают: фильмы, которые каждый посмотрел как минимум пару раз
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше