Кумэйл Нанджиани
Награды
Награды и номинации Кумэйла Нанджиани
Kumail Nanjiani
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Награды и номинации Кумэйла Нанджиани
Оскар 2018
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Primetime Emmy Awards 2023
Лучший актёр в мини-сериале или фильме
Номинант
Primetime Emmy Awards 2019
Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2021
International
Номинант
International
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2025
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2018
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
