Аквафина
Награды
Награды и номинации Аквафины
Awkwafina
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Фотографии
Награды
Вопросы и ответы
Награды и номинации Аквафины
Золотой глобус 2020
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024
Outstanding Television Movie
Победитель
Primetime Emmy Awards 2023
Outstanding Short Form Comedy, Drama or Variety Series
Номинант
BAFTA 2020
EE Rising Star Award
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2019
Прорыв года
Номинант
Лучшая комедийная роль
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2019
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
