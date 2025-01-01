Меню
Награды и номинации Аквафины

Awkwafina
Награды и номинации Аквафины
Золотой глобус 2020 Золотой глобус 2020
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024 Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024
Outstanding Television Movie
Победитель
Primetime Emmy Awards 2023 Primetime Emmy Awards 2023
Outstanding Short Form Comedy, Drama or Variety Series
Номинант
BAFTA 2020 BAFTA 2020
EE Rising Star Award
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2019 MTV Movie & TV Awards 2019
Прорыв года
Номинант
 Лучшая комедийная роль
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2019 Премия Гильдии киноактеров США 2019
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
